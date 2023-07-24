وصول الناشط المصري باتريك زكي إلى إيطاليا بعد حصوله على عفو رئاسي… فيديو

وصل إلى إيطاليا، اليوم الأحد، الناشط المصري باتريك جورج زكي، الحاصل على الجنسية الإيطالية والذي تم الإفراج عنه أخيرا من السجون المصرية بعد حصوله على عفو رئاسي.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لخروج الناشط من إحدى مطارات إيطاليا، حيث كان تحت حماية الشرطة، فيما أكد المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري، سابقا أن باتريك جورج زكي سيصل إلى مدينة ميلانو عبر رحلة جوية تجارية وليس على متن طائرة تخصصها له الحكومة الإيطالية.

Malpensa, il rientro in Italia di Patrick Zaki: diretta video https://t.co/5EvzwQFpd2 — Local Team (@localteamtv) July 23, 2023

من جانبه، صرح زكي بأنه سيكون في بولونيا ليلة الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه يخطط لرحلة قصيرة فقط، وأنه بحاجة للعودة إلى مصر لحضور حفل زفافه في سبتمبر/أيلول.

وأضاف الناشط المصري أنه يهدف للحصول على الدكتوراه في إيطاليا، ثم العودة إلى مصر بانتظام، معربا عن امتنانه لجميع الدعم الذي قدمه له الشعب الإيطالي.

وفي وقت سابق، علّقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على أزمة الناشط المصري والباحث في جامعة بولونيا، باتريك زكي.

وقالت ميلوني في تصريحات لها: “إيطاليا ملتزمة في التوصل إلى حل إيجابي بشأن قضية الناشط المصري باتريك زكي”، حسب وكالة “آكي” الإيطالية.