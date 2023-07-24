بوتين يتوقع حوارا مثمرا وبناء في القمة الروسية الأفريقية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يتطلع إلى الاجتماع مع القادة الأفارقة في سانت بطرسبرغ في القمة الروسية الأفريقية المقبلة، حيث سيتم اعتماد خطة عمل حتى عام 2026.

تستضيف مدينة سانت بطرسبرغ الروسية القمة الروسية الأفريقية في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/تموز الجاري.

وكتب بوتين في مقال بعنوان “روسيا وأفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح” نشره الكرملين اليوم الإثنين، أود أن أكرر أننا نولي أهمية كبيرة للقمة الروسية – الأفريقية الثانية المقبلة.

وأضاف، “نتوقع أن تعتمد القمة إعلانًا شاملاً، وعددًا من البيانات المشتركة وتوافق على خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الأفريقية حتى عام 2026”.

وقال الرئيس الروسي إنه من المتوقع أن يتم تبني مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات الحكومية الدولية والمشتركة بين الوكالات مع الدول الأفريقية الفردية، وكذلك الاتحادات الإقليمية في القمة الروسية الأفريقية.

وكتب بوتين، “إنني أتطلع إلى الترحيب بالقادة الأفارقة في سانت بطرسبرغ وأقف ملتزماً بإجراء حوار بناء مثمر. وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن القرارات المعتمدة في القمة والمنتدى، إلى جانب العمل المشترك المتنوع المستمر، ستسهم في زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الأفريقية لصالح بلداننا وشعوبنا”.

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كما دعا الرئيس الروسي الدول الأفريقية للمشاركة في مهرجان الشباب العالمي، الذي سيعقد في سوتشي بروسيا خلال مارس/آذار 2024.