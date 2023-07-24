شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية تعلن البدء في إنتاج محركات لمحطة الضبعة النووية المصرية

أعلن المدير العام لشركة “ترانسماش هولدينغ” الروسية الرائدة في صناعة عربات السكك الحديدية، كيريل ليبا، اليوم الإثنين، أن الشركة تعتزم توريد محركات لمحطة “الضبعة” النووية التي يجري بناؤها في مصر بالشراكة مع روسيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال ليبا في مقابلة مع “سبوتنيك” إن شركة “ترانسماش هولدينغ” التي تملك مصنع “كولومينسكي” لإنتاج المحركات، تقوم بتطوير شراكة مع شركة “روساتوم” الحكومية الروسية المسؤولة عن بناء محطة “الضبعة” النووية في مصر.

وأضاف “نحن و روساتوم متواجدون في نفس الدول الأجنبية من حيث المحطات (النووية) وعربات القطار الخاصة بنا، وهذه الدول هي تركيا، وهنغاريا ومصر، وغيرها. قبل أيام وقع حدث مهم إلى حد ما، حيث بدأنا في تنفيذ عقود لتوريد محركات من صنع مصنع كولومينسكي لمحطة الطاقة النووية المصرية في الضبعة”.

وأوضح ليبا أن مواعيد التسليم ستبدأ في الفترة من 2025 وحتى عام 2027.

وقبل أيام، افتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، مع المدير العام لشركة “روساتوم”، أليكسي ليخاتشوف، المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة النووية.

وزير الكهرباء المصري ومدير “روساتوم” يفتتحان المبنى الإداري لهيئة محطات الضبعة النووية

ويذكر أنه في مطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت “روساتوم”، انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة بمحطة الضبعة النووية، بعد منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، الإذن بإنشاء الوحدة في 29 مارس/آذار الماضي.