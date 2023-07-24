بايدن يحث نتنياهو على عدم المضي قدما في قانون الإصلاح القضائي

عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه البالغ إزاء التصويت المتوقع اليوم الإثنين في الكنيست على قانون “إلغاء سبب المعقولية”، في القراءة الثانية والثالثة.

غزة – سبوتنيك. وقال بايدن في تصريح لموقع “واللا” الإسرائيلي، “يبدو أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته كجزء من الإصلاح القانوني يوسع الانقسامات في إسرائيل فقط ولا يقللها”.

وأضاف “بالنظر إلى حجم التهديدات والتحديات التي تواجه المفوض الإسرائيلي، فليس من المنطقي أن يسارع قادة إسرائيل إلى الأمام. على قادة إسرائيل أن يركزوا على حشد كل الناس معًا من أجل التوصل إلى توافق”.

وتأتي تصريحات بايدن في لحظة حرجة تعيشها إسرائيل، قبل ساعات من التصويت المتوقع في الكنيست، في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ جهدًا للتوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بنظام العدالة.

ووسط معارضة شديدة، ومظاهرات صاخبة خلال الأشهر الماضية، صادقت لجنة برلمانية ليل الأربعاء الماضي على طرح مشروع قانون يحد بشكل كبير من استخدام معيار المعقولية القضائي للمصادقة النهائية عليه في الهيئة العامة للكنيست.

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وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي أمس الأحد مناقشات حول بند “المعقولية” تستمر حتى اليوم الإثنين، وهو موعد التصويت النهائي.

وتشهد إسرائيل منذ أشهر مظاهرات حاشدة مناهضة لخطة حكومة بنيامين نتنياهو تغيير النظام القضائي، وإبطال تأثير المحكمة العليا.