عمدة موسكو يؤكد وقوع هجوم بمسيرات على مبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن هجوم بالطائرات المسيرة فوق العاصمة الروسية في الساعة الرابعة فجر اليوم الإثنين.

وقال سوبيانين، “اليوم في حوالي الساعة 4 صباحًا تم تسجيل غارات جوية لمسيرات على مبنيين غير سكنيين”.

وأكد عمدة موسكو أنه لم ينجم عن الهجوم أضرار جسيمة أو إصابات.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، “في صباح اليوم 24 يوليو/تموز، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين مسيرتين على أهداف في مدينة موسكو”.

وأضافت، “عن طريق وسائل الحرب الإلكترونية، تم التصدي للطائرتين حيث أسقطت وتحطمت، دون وقوع أضرار جسيمة أو إصابات”.

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم بمسيرات فوق موسكو دون وقوع إصابات

في وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة النقل بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، تعليق حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في موسكو.

وقالت إدارة النقل في بيان مقتضب، “تم حظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي بداية من المبنى رقم 18 باتجاه المقاطعة (وسط موسكو).