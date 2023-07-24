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ماسك يعلن تغيير شعار تويتر إلى "X"

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن المليادير الأمريكي، ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، الأحد، أن شعار “X” المؤقت والمتعلق بمنصة “تويتر”، سيبدأ في الظهور في وقت لاحق.

وأضاف ماسك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم، إن إكس بات يشير إلى المنصة بدلا من تويتر، وأن هذا الشعار الجديد سيبدأ في الظهور بداية من اليوم.
وبعدها ذكر أن العنوان الجديد “X.Com” يحوّل الآن إلى موقع “Twitter.com”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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