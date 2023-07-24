ماسك يعلن تغيير شعار تويتر إلى "X"

أعلن المليادير الأمريكي، ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، الأحد، أن شعار “X” المؤقت والمتعلق بمنصة “تويتر”، سيبدأ في الظهور في وقت لاحق.
وأضاف ماسك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم، إن إكس بات يشير إلى المنصة بدلا من تويتر، وأن هذا الشعار الجديد سيبدأ في الظهور بداية من اليوم.
https://t.co/l6GwY7ZJSv pic.twitter.com/yGumsMZ9NY
— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 23, 2023
وبعدها ذكر أن العنوان الجديد “X.Com” يحوّل الآن إلى موقع “Twitter.com”.
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