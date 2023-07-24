الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم

أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.

وكتب أكسيونوف على قناته في تلغرام: “أسقطت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة مسيرة للعدو في سماء القرم وتم تحييدها بواسطة الحرب الإلكترونية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية يؤدي إلى انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم

وحث رئيس الجمهورية على التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الرسمية فقط.

كما أكد إصابة مستودع ذخيرة في منطقة دجانكويسكي في القرم وإلحاق حطام مسيرة أضرارًا بمنزل خاص في منطقة كيروف.