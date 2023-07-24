الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “تم تحييد 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الحرب الإلكترونية، منها 11 طائرة مسيرة سقطت في البحر الأسود وثلاث طائرات أخرى في شبه الجزيرة.”

الدفاع الروسي يسقط 11 مسيرة للعدو في سماء القرم

وأضافت بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثلاث طائرات مسيرة. وقالت الوزارة “نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل لم تقع إصابات”.

وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف في وقت سابق، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة مسيرة معادية وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.