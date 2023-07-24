إصابة 13 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن 13 فلسطينيا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، فجر اليوم مخيم نور شمس شرق طولكرم، بعد إغلاق مداخله بالكامل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضافت: “دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وتسعة آخرين بالشظايا، بحسب وزارة الصحة.”

وقال شهود عيان لـ “وفا”، إن “قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم”، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

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وداهمت القوات الإسرائيلية مسجد المخيم والعشرات من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها، كما ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين، وجرفت مدخل المخيم، وحطمت عدة مركبات كانت متوقفة على جانبي الشارع، وفق المصدر ذاته.

ونقلت “وفا” عن رئيس مجلس خدمات مخيم نور شمس طه إيراني قوله: “دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية من شبكتي مياه وكهرباء وصرف صحي، وتحديدا عند مدخل المخيم الرئيس، وفي شارع المدارس ومنطقة جبل النصر والمحجر والمنشية وشارع العيادة”.