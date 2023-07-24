ترامب مهاجما بايدن بعد حديثه عن نفاذ ذخيرة أمريكا: غير مؤهل للرئاسة خلال "أخطر وقت في تاريخ بلادنا"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اعتراف خليفته، جو بايدن، بوجود نقص في الذخيرة، مؤكدا أن الأخير ليس مؤهلا لرئاسة أمريكا في الوقت الذي تزداد فيه التوترات العالمية، وخلال “أخطر وقت في تاريخ بلادنا”.

وقال ترامب خلال مقابلة إعلامية، أذيعت أمس الأحد: “إنه أخطر وقت في تاريخ بلدنا بسبب الأسلحة، القوة النووية هائلة للغاية، نحن لا نتحدث عن دبابتين من الجيش تذهبان وتطلقان النار على بعضهما البعض كما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية”.

ووصف ترامب الوضع الراهن بأنه “إبادة”، قائلا عن بايدن: “لدينا رجل لا يفهم ما يفعل، لدينا رجل وقف وأخبر العالم بأسره بأننا لا نملك ذخيرة”.

وأردف بايدن في تصريحاته:

“هل تعلم أنه في ظل ولايتي كانت كل مخازن الذخيرة ممتلئة لمدة 3 سنوات، لقد ضحينا بها بالكامل، وهذا أمر فظيع، الشيء الوحيد الأسوأ من ذلك هو إخبار العالم، لقد أخبر بايدن الصين وكل من يعادينا بأننا لا نملك ذخيرة”.

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ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في نوفمبر 2022 دخوله في السباق الرئاسي.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.