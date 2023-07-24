جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان… فيديو

نفذت مجموعة جنود روس هجوما ناجحا على محور كراسني ليمان، إذ قام الجنود الروس بالتسلل عبر الخنادق ودمروا مقرا أوكرانيا متخفيا داخل الغابات.

وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة “سبوتنيك” من وزارة الدفاع الروسية، جنودا من القوات الروسية يتقدمون في غابات كراسني ليمان، عبر الخنادق، وينفذون هجوما باستخدام القاذفات المحمولة.

ووجهت القوات الروسية ضربات باستخدام القاذفات المحمولة استهدفت القوات الأوكرانية في المنطقة، وتقدمت القوات ودمرت مقرا أوكرانيا.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا.

وقالت الدفاع الروسية: “شنت القوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على أماكن إنتاج وتدريب الزوارق المسيرة في مقاطعة أوديسا، وكان يجري الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا، وكان هناك مرتزقة أجانب في المنشآت المستهدفة”.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع الأهداف المخطط لها قد دمرت.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية: “قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للعمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه”.