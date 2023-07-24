رئيس إسرائيل: نحن في حالة طوارئ وطنية.. هذه لحظة التصرف بمسؤولية

قال رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ إن بلاده في “حالة طوارئ وطنية”، داعيا الائتلاف الحكومي والمعارضة إلى التصرف بمسؤولية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها هرتسوغ، اليوم الاثنين، على حسابه بموقع تويتر، قبيل تصويت الكنيست على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ضمن حزمة قوانين للحد من سلطات القضاء في إطار ما تعرف إعلاميا بخطة “إصلاح القضاء” التي تمضي حكومة بنيامين نتنياهو في تنفيذها، وسط رفض المعارضة.

وكتب هرتسوغ: “نحن في حالة طوارئ وطنية، هذه لحظة التصرف بمسؤولية”.

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ومضى بقوله: “نحن نعمل على مدار الساعة، بكل طريقة ممكنة، لإيجاد حل”، مضيفا “هناك بنية تحتية محتملة للتفاهم، ولكن لا تزال هناك فجوات تتطلب من الأطراف المختلفة إظهار المسؤولية”.

وأكد هرتسوغ أن مواطني إسرائيل “متعطشون للأمل ويتوقعون المسؤولية والقيادة”، داعيا “المسؤولين المنتخبين إلى العمل بشجاعة ومد أيديهم من أجل الوصول إلى تفاهم”.

وسبق أن قاد هرتسوغ جولة من المفاوضات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة في المحاولة للتوصل إلى حل وسط حول الخطة الحكومية المثيرة للجدل، دون أن تسفر عن نتائج تذكر.

אזרחי ישראל צמאים לתקווה ומצפים לאחריות ומנהיגות. בשעת נעילה זו, אני קורא לנבחרי הציבור לנהוג באומץ, ולהושיט יד במטרה להגיע להבנות. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 24, 2023

وتشهد مدينة القدس الغربية، تظاهرات واسعة احتجاجا على خطة “إصلاح القضاء” التي من المتوقع أن يصوت الائتلاف الحكومي بالكنيست في وقت لاحق من اليوم الإثنين، على أحد قوانينها المثيرة للجدل.

واستخدمت الشرطة عربات المياه العادمة لإخلاء المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى الكنيست، وأغلق عشرات المتظاهرين الطرق الرئيسية المؤدية إليه.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع “الحد من المعقولية”، الذي يحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة القرارات الحكومية.

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وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون “الحد من المعقولية”، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.

ويدافع نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.

وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.