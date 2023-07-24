توجيهات حكومية بإرسال 5 آلاف طالب عراقي إلى الجامعات العالمية

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن إصدار توجيهات بإرسال 5 آلاف مبتعث للحصول على شهادتي الدكتوراه والماجستير من الجامعات العالمية الرصينة.

ونقل موقع “السومرية” عن المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الحكومة لقطاعي التربية والتعليم وتفعيل مبادرات تحقيق مستوى الرصانة المطلوبة في التعليم.

وأشار البيان إلى أن شروط برنامج الابتعاث سيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للجنة العليا لتطوير التعليم، وسيكون التقديم على البرنامج متاحا، من 15 أغسطس/ آب حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2023.

الرئاسة العراقية: هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، مطلع الشهر الجاري، عن إطلاق حسابات الجامعات العراقية في منصة “سكوبس” العالمية، وذلك تنفيذًا للسياسات العلمية الهادفة إلى تطوير مسارات البحث العلمي وتمكين الباحثين من آليات النشر العالمي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إتمام الاشتراك الرسمي للجامعات العراقية في “سكوبس” سيمنح دفعة هامة لحركة البحث العلمي في العراق، وسيمكّن الطواقم البحثية ومراكزها من التفاعل العالمي المستمر مع البحوث والبيانات.