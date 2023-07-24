روسيا: نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على هجوم طائرات مسيرة على موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة، ردًا على هجوم كييف بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان نُشر على الموقع الرسمي: “يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية صارمة”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، أن هجمات كييف على القرم وموسكو، هي استخدام آخر للأساليب الإرهابية من قبل القيادة العسكرية – السياسية لأوكرانيا لترهيب السكان المدنيين”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، استخدمهما نظام كييف لشن هجوم إرهابي على مواقع في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “في صباح يوم 24 تموز/يوليو تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في مدينة موسكو”.

وأضافت الدفاع الروسية أنه “تم اعتراض الطائرتين الأوكرانيتين المسيرتين وتحطيمهما باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية”.