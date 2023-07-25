وكالة: باريس سان جرمان يسمح للهلال السعودي بالتحدث مع مبابي مقابل عرض بقيمة 300 مليون يورو

قرر نادي باريس سان جرمان الفرنسي، السماح لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع نجمه، كليان مبابي، مقابل عرض بقيمة 300 مليون يورو.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قريب من المفاوضات، قوله إن “نادي باريس سان جيرمان منح نادي الهلال السعودي الإذن بالتحدث إلى، كيليان مبابي، بعد تقديم عرض قياسي عالمي بقيمة 300 مليون يورو (333 مليون دولار)”.

Paris Saint-Germain have given Saudi club Al Hilal permission to speak to Kylian Mbappe after tabling a world record 300-million-euro ($333 million) bid, a source close to the negotiations told AFP on Monday.#AFPSports https://t.co/l8EOoJTTFi pic.twitter.com/yu1ErqUGfr — AFP News Agency (@AFP) July 24, 2023

من جانبه، قال الصحفي فابريزيو رومانو، المعروف بمصادره الموثوقة فيما يتعلق بسوق الانتقالات، إن “الهلال قدم عرضا ضخما وقياسيا يبلغ 300 مليون يورو، للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وقال الصحفي الإيطالي إن “عرض الهلال هو الأكبر في تاريخ كرة القدم، ما يجعل مبابي اللاعب الأغلى في التاريخ”، لافتا إلى وجود عقبة تقف عائقًا في وجه إتمام التعاقد، وهي رغبة اللاعب بالاستمرار في أوروبا.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦 Understand it’s worth €300m — record fee. No talks on player side. ⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

وكان باريس سان جيرمان، أعلن السبت الماضي، “استبعاد مهاجمه، كيليان مبابي، من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان”.

ووفقا للصحفي، فابريتسيو رومانو، فقد “وضع باريس سان جرمان كيليان مبابي للبيع ابتداء من السبت”، مؤكدا أن النادي الفرنسي سيسمع لجميع العروض المقدمة، وسيستعد للموسم المقبل دون كيليان مبابي.

من جهتها، قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن “نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر بيع كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

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وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن “إدارة باريس سان جيرمان استقرت على عرض كيليان مبابي للبيع، والاستعداد لتلقي عروض رسمية، ابتداء، من 31 يوليو (تموز) الجاري”، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي يستعد للتخلي عن خدمات مبابي، مقابل سعر أعلى من 100 مليون يورو، وأقل بكثير من 180 مليون يورو.

وأكد كيليان مبابي، أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه “لا يشعر بالخوف من الفشل”.

وقال مبابي، في حوار مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي”، مضيفا: “أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا، لأنه فريق منقسم”.

يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.

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وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.

وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن “مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف”.