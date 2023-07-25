الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا… صور

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة (دون ‏طيار)، كانت تحمل مواد مخدرة قادمة من سوريا.‏

ورصدت قوات حرس الحدود الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وفقا لقناة “المملكة” الأردنية.

وتبين بعد إسقاط الطائرة، أنها تحمل 2 كيلو غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفقا لمصدر عسكري.

#عاجل | الجيش العربي : إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية#التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/qpJKP9AMGj — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) July 24, 2023

وشدد المصدر على أن “القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه، ومع أي تهديد على الواجهات الحدودية”.

وفي الشهر الماضي، أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن “إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، وكانت تحمل 500 غرام من مادة الكرستال”.