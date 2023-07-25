مشاهد صادمة لسمك "يعيش خارج الماء"… فيديو

وعندما تتراجع المياه وتتبلور ظاهرة الجزر في دلتا الأنهار تاركة الوحل وراءها، تملأ أسماك “مادسكيبر” أو الجوبيات خدودها بالماء مما يمنحها القدرة على النجاة لا بل على التنقل بشكل طبيعي على اليابسة.