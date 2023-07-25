حرق نسخة من المصحف أمام سفارة العراق في كوبنهاغن.. ودبلوماسيون دنماركيون يغادرون بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن “إدانتها تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك”.

وذكرت الخارجية، في بيان لها، أن “هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقي للتعايش السلمي”، مجددة “موقفَ حكومة العراق الداعي إلى أن تكون القرارات والصكوك الدوليّة في تجريم هذه الأفعال، ناظرة إلى إحترام الرموز الدينيَّة والكتب المقدسة بنحوٍ متساوٍ وشفاف، من دون التمييز على أساس الدين والعرق”.

وطالبت سلطات الدول في الاتحاد الاوروبي بـ”إعادة النظر سريعا بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني السفارات العراقية على أراضيها”، لافتة إلى أن “السكوتَ وعدم الارتكان لإجراءات واضحة تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرِّضهم للمساءلة القانونيّة، مهدَ للتغول في هذا السلوك الخطر”.

وزارة الخارجيَّة تُدينُ وبعبارات مكرَّرة ومشدَّدة، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة جُمْهُوريَّة العراق في الدنمارك. pic.twitter.com/iLZqT1lz0T — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) July 24, 2023

من جهته، أعلن المتحدث باسم الوزارة العراقية، أحمد الصحاف، في بيان صحفي، “مغادرة الطاقم الدبلوماسي لبعثة الدنمارك في بغداد، الأراضي العراقية منذ يومين”.

المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة

د. أحمد الصحاف: الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد، غادر الأراضيّ العراقيَّة منذ يومين. pic.twitter.com/Oco4v5wRh7 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) July 24, 2023

وكانت الخارجية العراقية أدانت بشدة، في وقت سابق، حادثة حرق القرآن الكريم أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك، على يد مجموعة متطرفة.

وأعلنت الوزارة، في بيانها، عن إدانتها الشديدة والمتكررة لهذه الإساءة المؤلمة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم جمهورية العراق.

وأكدت التزامها الكامل بمتابعة تطورات هذه الأحداث الشنيعة، مع التأكيد على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بحق التعبير أو حرية التظاهر، وتعكس حجم الاستفزاز وتزيد من التوترات.

الرئاسة العراقية: هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية

وفي سياق متصل، نظم متظاهرون عراقيون مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجًا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية بالدنمارك.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى السفارة الدنماركية بالمنطقة الخضراء في بغداد ، لكن تم منعهم من قبل قوات الأمن وإغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.