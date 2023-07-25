بوتين يدعو إلى مواصلة العمل المنهجي للتحقيق في جرائم النازيين الجدد

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، أجهزة إنفاذ القانون إلى مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم أعداء الشعب والعملاء الأجانب والنازيين الجدد، والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، وشخصيات المجتمع والصحفيين والمسؤولين.

وقال بوتين، في خطاب نُشر بمناسبة يوم موظفي المحققين على موقع الكرملين: “هذا يتطلب مهارة مهنية خاصة، وشخصية قوية، وأخلاقيات داخلية، ومعرفة عميقة ومتنوعة، والاستعداد لتحمل ضغوط نفسية عالية، والعمل بمسؤولية ومبادئ في أي ظروف، حتى مع احتمال التعرض للخطر”.

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وأشار إلى أن أجهزة إنفاذ القانون تعمل بهذه الطريقة في المناطق الجديدة للبلاد، ما يسهم في اندماجها في الفضاء القانوني الروسي، ويحمي النظام الدستوري والشرعية.

وقال الرئيس:

من الضروري مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم أعداء الشعب والعملاء الأجانب والنازيين الجدد، والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، وشخصيات المجتمع والصحفيين والمسؤولين.

وأعرب عن ثقته في أن المحققين الروس يفهمون أهمية هذه المهمة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.