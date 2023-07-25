بوتين يدعو إلى مواصلة العمل المنهجي للتحقيق في جرائم النازيين الجدد

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، أجهزة إنفاذ القانون إلى مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم أعداء الشعب والعملاء الأجانب والنازيين الجدد، والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، وشخصيات المجتمع والصحفيين والمسؤولين.
وقال بوتين، في خطاب نُشر بمناسبة يوم موظفي المحققين على موقع الكرملين: “هذا يتطلب مهارة مهنية خاصة، وشخصية قوية، وأخلاقيات داخلية، ومعرفة عميقة ومتنوعة، والاستعداد لتحمل ضغوط نفسية عالية، والعمل بمسؤولية ومبادئ في أي ظروف، حتى مع احتمال التعرض للخطر”.
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23 يوليو, 21:15 GMT
وأشار إلى أن أجهزة إنفاذ القانون تعمل بهذه الطريقة في المناطق الجديدة للبلاد، ما يسهم في اندماجها في الفضاء القانوني الروسي، ويحمي النظام الدستوري والشرعية.
وقال الرئيس:
من الضروري مواصلة العمل المنهجي لمكافحة جرائم أعداء الشعب والعملاء الأجانب والنازيين الجدد، والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، وشخصيات المجتمع والصحفيين والمسؤولين.
وأعرب عن ثقته في أن المحققين الروس يفهمون أهمية هذه المهمة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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