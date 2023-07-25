القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي

قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 52 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 210 قذائف من عيارات مختلفة.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان البعثة عبر قناتها على “تلغرام” أنه “خلال الـ24 الساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 52 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على اتجاه دونيتسك أطلق العدو 35 قذيفة صاروخية من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 10 قذائف من عيار 152 ملم. باتجاه ياسينوفاتايا 7 قذائف من عيار 155 ملم”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك الشعبية 49 مرة خلال اليوم الماضي

وذكرت البعثة أن مناطق 5 بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفوا، منطقة ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكييفكا.

وأصيب أربعة مدنيين بجروح نتيجة القصف في دونيتسك وستاروملينوفكا، بحسب البيان.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 56 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.