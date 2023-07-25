إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية

أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها.

ووفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إصدار تحذير جوي في محافظات تشيرنيغوف وكيريفوهراد وبولتافا وسومسك وشيركاسك وتشرنيغوف وأوديسا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مقاطعات أوكرانية

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذير جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في محافظات زابوروجيه وخيرسون.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.