زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قبالة ساحل نوسا تينغارا الشرقية في إندونيسيا

قالت الوكالة الجيوفيزيائية في إندونيسيا، صباح اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 6 درجات ضرب قبالة جزيرة نوسا تينغارا الشرقية في إندونيسيا، ولم يكن هناك خطر لوقوع تسونامي.
وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان في البحر على عمق 75 كيلومترًا (46.6 ميل) في المنطقة الشرقية من إندونيسيا، قرب تيمور الشرقية.
زلزال قوي يضرب إندونسيا ولا مخاطر من تسونامي
26 سبتمبر 2019, 02:40 GMT
وشعر بالزلزال بشكل ضعيف على الأرض سكان بعض المناطق في نوسا تينغارا الشرقية، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، حسبما قالت الوكالة.
وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ “حزام النار في المحيط الهادئ”، وهي منطقة زلزالية عالية النشاط، حيث تلتقي صفائح مختلفة على قشرة الأرض وتخلق عددًا كبيرًا من الزلازل ونشاط البراكين.
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