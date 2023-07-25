الخارجية الروسية: علاقات أفريقيا بروسيا لا تمنعها من العمل مع الغرب

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وتابع أوزيروف، في مقابلة مع وكالة “ سبوتنيك “: “نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين”.

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وأَضاف: “لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال في العلاقات الدولية. إذا كانت البلدان بحاجة إلى مساعدة من روسيا، بما في ذلك في مجال الأمن، فإن روسيا مستعدة لتقديم هذه المساعدة. يختلف تعاوننا مع الغرب من حيث أنه غير متحيز ولا يستهدف أطرافًا ثالثة”.

وذكر أوزيروف أنه في قمة روسيا – أفريقيا الأولى في عام 2019، أشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن بلاده تتلقى ما يسمى بمساعدة وتيسيرات من الدول الغربية بقيمة 9 مليارات دولار، بينما يتم تصدير الموارد مقابل 42 مليار دولار.

وقال أوزيروف:

هذه هي طريقة عمل الغرب مع دول أفريقيا. لم يعودوا يريدون ذلك. من خلال تعزيز العلاقات مع روسيا، فإنهم لا يختارون بين روسيا والغرب. إنهم يطورون العلاقات معنا بالطريقة نفسها التي يطورونها مع الصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي. مهمتهم الرئيسية هي تلبية مصالحهم الوطنية. ونحن نرحب بهذا.

وأضاف أوزيروف: “نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح للتنمية، لأننا ننظر إلى تطورنا بالطريقة نفسها. نحن بحاجة إلى تطورنا الوطني السيادي. تتوافق وجهات نظرنا مع وجهات نظر أفريقيا في هذا الصدد”.