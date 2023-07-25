رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مهاجمة جسر القرم مثال على أن نظام كييف كالإرهابيين

قال رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الثلاثاء، إن محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على أن نظام كييف، كما هو الحال بالنسبة لأي إرهابي، بعيد عن المبادئ الأخلاقية.

موسكو – سبوتنيك . وجاء ذلك في معرض تعليقه على مهاجمة نظام كييف جسر القرم أخيرا بزوارق مسيّرة، ما أدى إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما ونقلها إلى المستشفى.

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وأضاف باستريكين في حديث لوكالة “ سبوتنيك “: “محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على تعمد نظام كييف الاعتداء على المنشآت التي تعبرها المركبات المدنية”.

وتابع قائلا: “بالنسبة لهم، كما هو الحال بالنسبة لأي إرهابي، فإنهم بعيدون عن المبادئ الأخلاقية”.

وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة “العمل الإرهابي”، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الاثنين الماضي.