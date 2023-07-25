قال مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة “فوستوك” العسكرية التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن جنديًا روسيًا اكشتف بنفسه أكثر من عشرة جنود أوكرانيين وقضى عليهم بهجوم في منطقة بروزوف.

وأشار تشيخوف لوكالة “ سبوتنيك “، إلى أن الجنود في مجموعة “فوستوك” يتمتعون بالشجاعة والبطولة في أداء المهام القتالية، مضيفا أن الهجوم الأوكراني فشل بسبب احترافية الجنود والتزامهم، وأن القوات الروسية واصلت الدفاع عن مواقعها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان

ووفقًا له، أثناء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في إحدى المناطق في اتجاه زابوروجيه، قام المقاتل أرتيم بيريزين، الذي ينتمي إلى فصيل من فصائل مشاة الدبابات التابعة للتجمع العسكري، بتنفيذ مهمة لضرب القوات الحية للعدو بالنيران.

وخلال إحدى الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في منطقة فيريميفسك، تمكن المقاتل بيريزين، وهو جزء من الوحدة على الخط الدفاعي، شخصيًا من اكتشاف وتدمير أكثر من عشرة قوميين.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمعلوماته، في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات المدفعية في قوات “فوستوك” بتدمير منصة المدفعية الذاتية الحركة “غفوزديكا” وفرقة الهاون في منطقة روفنوبوليا، وأيضًا نقل “بيك أب” في ستوروجيفي، وقام الطيران العسكري بضرب تجمعات القوات الحية للقوات المسلحة الأوكرانية في ستارومايورسكي.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.