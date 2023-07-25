عجز الميزانية الروسية في نهاية 2023 يبلغ نحو 2% من الناتج الإجمالي

صرح وزير المال الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن عجز الميزانية الروسية سيبلغ نهاية عام 2023 نحو 2 – 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا في الوقت نفسه أن الموارد كافية للوفاء بنفقات الميزانية المخططة والإضافية التي قد تنشأ خلال العام.

موسكو – سبوتنيك . وقال سيلوانوف في مقابلة مع صحيفة “أرغومنتي إي فاكتي”، إن “حجم العجز في الميزانية بلغ الآن إلى المستويات التي قمنا بتضمينها في الخطة تقريبًا”، مشيرا إلى أنه “في نهاية العام سيبلغ نحو 2 – 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

عجز الميزانية الروسية في 2022 بلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي

وأضاف، قائلا: “بتعبير أدق، سيكون من الممكن القول بأنه في النصف الثاني من العام سيكون لدينا موارد كافية للوفاء بالنفقات المخططة والإضافية التي قد تنشأ خلال العام”.

ووفقًا لقانون الميزانية الفيدرالية للعام 2023، ولفترة التخطيط 2024 – 2025، من المتوقع أن تصل إيرادات الميزانية الروسية في عام 2023 إلى 26.13 تريليون روبل (289 مليار دولار)، بينما سيصل الإنفاق إلى 29.056 تريليون روبل، والعجز 2.925 تريليون روبل.