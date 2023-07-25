البرازيل: حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا يتطلب جهود العديد من البلدان

أعلن وزير الخارجية البرازيلي، مورا فييرا، إن بلاده لا تسعى للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن حل هذا النزاع يتطلب جهود العديد من البلدان.

مكسيكو – سبوتنيك . وقال فييرا، في مقابلة مع صحيفة “كونغرسو إم فوكو” البرازيلية: “نحن لسنا مرشحين للعب دور الوسيط، لكن قلنا إننا مستعدون لدعم أي جهود سلام، وأن الحرب في أوكرانيا تتطلب جهودًا جماعية من عدة دول. وهذه ليست مهمة دولة واحدة فقط”.

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وأشار فييرا إلى أن هدف البرازيل المتمثل في الحديث عن السلام في أوكرانيا يتحقق، مستشهدا كمثال على ذلك، بجهود الدول الأفريقية التي أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى كييف وموسكو، فضلا عن محادثات الزعيم البرازيلي مع البابا فرانسيس في الفاتيكان.

وشدد الدبلوماسي البرازيلي على أن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في جميع تصريحاته العامة وفي اتصالاته الخاصة مع رؤساء الدول والحكومات، يشدد على الضرورة الملحة لمناقشة سبل بناء السلام.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن العالم بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، كما حذرت السلطات البرازيلية من مخاطر التصعيد بسبب نقل الولايات المتحدة لذخائر عنقودية إلى كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.