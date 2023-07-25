بقيمة 400 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلًا عن مسؤول لم تسمه، أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

واشنطن – سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله، إن “الإدارة ( إدارة الرئيس بايدن ) سترسل ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا”. العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك وماكيفكا بقذائف “الناتو” وتشمل المساعدات الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وطائرات الاستطلاع المسيرة من طراز “هورنت”، حسب الصحيفة. بالإضافة إلى ذخيرة لأنظمة “هيمارس” و”ناسماس” وصواريخ “ستينغر” و”جافلين”، وقذائف هاوتزر و32 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر و28 مليون طلقة.

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