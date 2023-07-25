حسن نصر الله يعلق على الاحتجاجات التي تعم إسرائيل: تمضي على طريق الانهيار

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الاحتجاجات التي تعم إسرائيل عقب مصادقة الكنيست على التعديلات القضائية، بأنه “أسوأ يوم في تاريخها”.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها في بيروت، إن “الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل أضرت بصورتها كقوة، كما يشهد بعض الإسرائيليين، وهذا اليوم يضعها على طريق الزوال”.

وأضاف أن “إسرائيل قوة في المنطقة بدأ يتدهور إيمانها ووعيها وثقتها بنفسها حتى دخلت الأزمة التي تعيشها اليوم”.

نتنياهو يعلن إجراء حوار مع المعارضة في الأيام المقبلة للوصول إلى اتفاق حول التعديلات القضائية

وصادق الكنيسيت الإسرائيلي، في وقت سابق، على قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، “إجراء حوارات مع المعارضة في الأيام المقبلة للوصول إلى اتفاق حول نقاط التعديلات القضائية التي ترفضها المعارضة”.

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وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون “الحد من المعقولية”، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.

وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.