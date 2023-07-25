وكالة: مقتل 3 فلسطينيين إثر استهداف سيارتهم برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس

قُتل 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، “إثر إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، على مركبة كانوا يستقلونها عند بوابة جبل جرزيم في نابلس”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينيية “وفا”، بأن “ثلاثة شبان ارتقوا برصاص الاحتلال عند بوابة جبل جرزيم، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت بنقل جثامنيهم، والاستيلاء على مركبتهم”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق صباح اليوم، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين “أطلقوا الرصاص” على قواته في نابلس

في السياق ذاته، أفادت وكالة “وفا” بإصابة شابين بالرصاص الحي، في محافظة نابلس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عقب محاصرتها منزلا في مخيم عسكر القديم شرق المحافظة.