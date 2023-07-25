سفير تركيا في الدوحة: علاقاتنا مع قطر "لا مثيل لها" ولن ننسى موقفها عند محاولة الانقلاب

وصف السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الدوحة وأنقرة بأنها “لا مثيل لها”.

وقال كوكصو، في تصريحات مع تلفزيون “العربي”، إن “وقوف قطر إلى جانب تركيا عقب وقوع الزلزال المدمر في فبراير(شباط) الماضي، لم يكن من خلال المساعدات العينية فقط، فهي وضعت كل إمكانياتها بتصرف أنقرة”.

وأضاف أن “تركيا لن تنسى موقف دولة قطر عند محاولة الانقلاب الفاشلة قبل 7 أعوام، حيث كان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول من تواصل مع الرئيس أردوغان في ذلك الوقت”، مؤكدا أن علاقة القيادتين التركية والقطرية ممتازة جدا.

أردوغان يكشف رد فعل السعودية والإمارات وقطر على إعلان عودة العلاقات بين تركيا ومصر

وأشار إلى “نحو 750 شركة تركية تقوم بأعمال تجارية على أرض دولة قطر، ونحو 200 شركة قطرية تقوم بأنشطة تجارية في تركيا”، موضحًا أن تلك الأنشطة تطال كل المجالات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “سيارة توغ الكهربائية التركية الصنع”، على هامش زيارته إلى الدوحة، ضمن جولته الخليجية.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن “أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة “توغ” ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية”، مشيرة أن الأزرق هو اللون الأول للسيارة، ويحمل اسم “غمليك”، تعبيرا عن المياه الزرقاء في منطقة غمليك في ولاية بورصة، حيث مكان مصنع السيارة.

قطر تسلم الدفعة الأخيرة من “المنازل المتنقلة” لمتضرري زلزال تركيا وسوريا.. فيديو

ووفقا للفيديو الذي نشرته الوكالة، “تفقد الرئيس التركي وأمير قطر السيارة لفترة من الوقت في باحة قصر لوسيل في الدوحة، وقادها الشيخ تميم وإلى جواره أردوغان”.