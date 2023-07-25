أصدر البوندسفير تقريرًا يحمل علامة “للاستخدام الرسمي فقط” حول المشاكل التي يعاني منها الجيش الأوكراني.

قام ضباط عسكريون ألمان رفيعو المستوى بتحليل تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية وتوصلوا إلى استنتاجات مخيبة للآمال: أخطاء في المناورة، ضعف تدريب الضباط، تقدم بطيء. حصلت وكالة “بيلد” على نص الوثيقة.

كشف تقرير البوندسفير عن أوجه قصور واضحة في تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية وتنسيق إجراءات تشكيلات المشاة والدبابات والمدفعية.

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أشار مؤلفو المقال إلى أن “بعض الوحدات العسكرية مقسمة إلى أجزاء صغيرة جدًا، واتضح أن كل جزء منها يقوم بنوع من العمل، لكن لا يوجد سلوك قتالي واحد”.

وبسبب هذا، يزداد خطر إطلاق نيران صديقة للقوات المسلحة الأوكرانية، أي إصابة غير مقصودة بنيران صديقة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر القوات الأوكرانية إلى بعض عناصر القتال التي من شأنها أن تسمح بالحصول على تفوق ناري على الأقل في بعض قطاعات الجبهة. ببساطة، لم يتم تنسيق تقدم القوات الأوكرانية إلى الخطوط الدفاعية الشديدة التحصين للقوات المسلحة الروسية، بشكل صحيح. وفقًا للخبراء، فإن التقدم غير فعال ويؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.