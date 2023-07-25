بريطانيا: نحث الحكومة الإسرائيلية على بناء توافق وتجنب الانقسام

حثت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية على تجنب الانقسام والحفاظ على استقلال النظام القضائي في البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بعد يوم من إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من دور المحكمة العليا، في مراقبة قرارات الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “في حين أن الترتيبات الدستورية الإسرائيلية الدقيقة هي مسألة تخص الإسرائيليين، فإننا نحث الحكومة الإسرائيلية على بناء توافق وتجنب الانقسام، وضمان الحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات واستقلال القضاء الإسرائيلي”، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون “الحد من المعقولية” الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى “عدم المعقولية”.

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وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح، أمس الاثنين، أنه “سيتم الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية”.

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.