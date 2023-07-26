الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرا فلسطينيا ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت

وقال الوزير مؤيد شعبان، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، قبيل احتجازه: “هذه المسيرة جاءت ردًا على إقامة بؤر استيطانية في منطقة دير استيا، واليوم نقفل الشارع الرئيسي بوجه المستوطنين لنقول فقط هو للفلسطينيين، والآن وبقرار من المقاومة الشعبية الفلسطينية يسمح فقط للمركبات الفلسطينية بعبور الشارع الرئيسي المحاذي لدير استيا، ولن نسمح لأي مستوطن بالمرور من هذه المنطقة”.