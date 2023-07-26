يستخدمها الجيش اللبناني… معلومات عن الطائرة الهجومية "إيه – 29"

يمتلك الجيش اللبناني عشرات الطائرات الحربية من بينها طائرات هجومية خفيفة، وتصنف قواته الجوية في المرتبة رقم 74 على مستوى العالم في 2023.

وتضم القوات الجوية اللبنانية طائرات “إيه – 29” “سوبر توكان”، التي تصنف ضمن الطائرات الهجومية الخفيفة، والتي يمكن استخدامها في مهام التدريب ومكافحة الحركات المسلحة، إضافة إلى مهام الاستطلاع، حسبما يشير موقع “ميليتاري فاكتوري” الأمريكي.

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ولفت الموقع إلى أن الطائرة “إيه – 29” هي طائرة برازيلية يرجع تاريخ تصنيعها، إلى عام 2003، ويستخدمها نحو 14 جيشا حول العالم، بينهم الجيش اللبناني.

ويمكن استخدام الطائرة في مهام التدريب العامة كما يمكن استخدامها في مهام الدعم الجوي القريب.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

الطول: 11.33 مترا. المسافة بين طرفي الجناحين: 11.14 مترا. الارتفاع: 3.97 مترا. الوزن فارغة: نحو 3 أطنان. الوزن بكامل الحمولة: 5.2 طن. السرعة: 590 كلم/ ساعة. ارتفاع التحليق: 10 آلاف و670 مترا. المدى: ألفان و855 كلم.

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ما هو تسليح الطائرة “إيه – 29″؟

مدفع رشاش عيار 20 ملم. مدفعان رشاشان عيار 12.7 ملم. صاروخان “جو – جو” طراز “إيه آي إم – 9”. صاروخان “جو – جو” طراز “إم إيه إيه – 1”. صاروخان “جو – جو” طراز “بايثون”. 4 صواريخ “جو – أرض” عيار 70 ملم. قنابل “جو – أرض” تقليدية. قنابل موجهة وقنابل ليزر.

ولفت الموقع إلى أن طاقم الطائرة “إيه – 29” يتكون من فردين ويوجد فيها 5 نقاط تعليق خارجية للأسلحة.

ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟

وتم تطوير 4 طرازات من الطائرة هي:

“إي إم بي – 314″… النسخة الأساسية. “إيه – 29 إيه”… طائرة بمقعد واحد للمهام الهجومية ومهام الاستطلاع. “إيه – 29 بي”… طائرة بمقعدين لمهام البحث والاستطلاع والمهام الهجومية. “إيه – 29 إن”… نسخة مطورة لتوافق معايير حلف “الناتو”.

ما هي قدرات القوات الجوية اللبنانية؟

يمتلك الجيش اللبناني 78 طائرة حربية تضم:

9 طائرات هجومية تجعله في المرتبة رقم 39 عالميا في هذا السلاح. 9 طائرات تدريب تجعل لبنان في المرتبة رقم 69 عالميا. 60 مروحية تجعل الجيش اللبناني بين أضخم 48 قوة مروحيات على مستوى العالم.

بعد الإعلان عن تنفيذ طلعات جوية ليلية… ما هي قدرات القوات الجوية اللبنانية؟

وتشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي إلى أن الجيش اللبناني لا يمتلك مروحيات هجومية أو مقاتلات حربية، كما لا يمتلك طائرات تزود بالوقود في الجو أو طائرات مهام خاصة أو طائرات نقل عسكري ثابتة الأجنحة.

وبدأت القوات الجوية اللبنانية تنفيذ طلعات جوية ليلية، منذ الـ 24 من يوليو/ تموز حتى الـ 27 من الشهر نفسه.