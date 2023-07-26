يستخدمها الجيش اللبناني… معلومات عن الطائرة الهجومية "إيه – 29"

ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟
الطول: 11.33 مترا.
المسافة بين طرفي الجناحين: 11.14 مترا.
الارتفاع: 3.97 مترا.
الوزن فارغة: نحو 3 أطنان.
الوزن بكامل الحمولة: 5.2 طن.
السرعة: 590 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 10 آلاف و670 مترا.
المدى: ألفان و855 كلم.
روسيا تضاعف إنتاج “سو 34” و”سو 35″… ما هي الأهمية العسكرية للمقاتلتين؟
ما هو تسليح الطائرة “إيه – 29″؟
مدفع رشاش عيار 20 ملم.
مدفعان رشاشان عيار 12.7 ملم.
صاروخان “جو – جو” طراز “إيه آي إم – 9”.
صاروخان “جو – جو” طراز “إم إيه إيه – 1”.
صاروخان “جو – جو” طراز “بايثون”.
4 صواريخ “جو – أرض” عيار 70 ملم.
قنابل “جو – أرض” تقليدية.
قنابل موجهة وقنابل ليزر.
وتم تطوير 4 طرازات من الطائرة هي:
“إي إم بي – 314″… النسخة الأساسية.
“إيه – 29 إيه”… طائرة بمقعد واحد للمهام الهجومية ومهام الاستطلاع.
“إيه – 29 بي”… طائرة بمقعدين لمهام البحث والاستطلاع والمهام الهجومية.
“إيه – 29 إن”… نسخة مطورة لتوافق معايير حلف “الناتو”.
ما هي قدرات القوات الجوية اللبنانية؟
يمتلك الجيش اللبناني 78 طائرة حربية تضم:
9 طائرات هجومية تجعله في المرتبة رقم 39 عالميا في هذا السلاح.
9 طائرات تدريب تجعل لبنان في المرتبة رقم 69 عالميا.
60 مروحية تجعل الجيش اللبناني بين أضخم 48 قوة مروحيات على مستوى العالم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك