الأسد يناقش مع مبعوث بوتين خروج القوات التركية من سوريا

ناقش الرئيس السوري، بشار الأسد، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ملف عودة اللاجئين السوريين كما بحثا مسألة خروج القوات التركية من الأراضي السورية.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الثلاثاء: “بحث الرئيس السوري مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ملف عودة اللاجئين السوريين والخطوات المتخذة في هذا المجال، إضافة إلى الأفكار والطروحات التي تجري مناقشتها على المستوى العربي والدولي لحل هذا الملف”.

كما بحث الأسد ولافرنتييف، التعنت التركي في مسألة الانسحاب من الأراضي السورية، وكذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود للمدنيين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية.

وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن “أمريكا والغرب افتعلوا أزمة سياسية واقتصادية عالمية، وتسببوا بحالة من اللااستقرار العالمي بهدف تقويض مكانة روسيا وحضورها الدولي واستخدموا أوكرانيا أداة لهذا الغرض، لكن آثار هذه الأزمة أخذت تتعمق في بلدانهم معيشيًا واجتماعياً واقتصادياً”.

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ثبات روسيا على مواقفها حيال الغرب وأمريكا هو أحد أهم العوامل التي تبشر بولادة عالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي تتطلع إليه كل الدول والشعوب التي تتمسك بالقانون الدولي وتدافع عن سيادتها واستقلالية قرارها ومصالحها الوطنية. بشار الأسد رئيس سوريا