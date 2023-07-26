وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية… فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا عسكريا روسيا برئاسة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصل إلى كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان: “في مطار سونان الدولي (إحدى ضواحي العاصمة بيونغ يانغ)، أقيمت مراسم رسمية للوفد الروسي بمشاركة حرس الشرف من الجيش الشعبي الكوري”.

وعلى مهبط الطائرات، رحب وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الجنرال كانغ سون نام، بوزير الدفاع الروسي (شويغو).

ويشارك الوفد العسكري الروسي في الاحتفالات المكرسة للذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية، 1950-1953.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن “هذه الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وستصبح مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين”.