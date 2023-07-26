7 دول… من يملك القوة العسكرية الأضخم في أفريقيا؟

تصنف بعض الجيوش الأفريقية ضمن أقوى جيوش العالم على قائمة تضم 145 دولة، وتمتلك 7 منها نحو 10 آلاف دبابة، وآلاف الطائرات الحربية، إضافة إلى مئات الوحدات البحرية.

ورغم أن عدد الدول الأفريقية يتجاوز الـ 50 دولة، إلا أن إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لا تتضمن إلا 38 دولة أفريقية فقط.

وفيما يلي حجم القوة العسكرية لأقوى 7 جيوش أفريقية:

الجيش المصري

يصنف الجيش المصري في المرتبة رقم 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الأولى أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 4.3 مليار دولار.

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ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي، بينهم 440 ألف قوات عاملة، و480 ألف قوات احتياطية، و300 ألف قوات شبه عسكرية.

ويمتلك الجيش المصري عتادا عسكريا ضخما يضم:

ألف و69 طائرة حربية تجعل القوات الجوية المصرية في المرتبة الـ 8 عالميا. 4آلاف و664 دبابة تجعل قوة الدبابات المصرية في المرتبة الـ 5 عالميا. 77 ألفا و596 مركبة عسكرية تجعل مصر في المرتبة الـ 10 عالميا في هذا السلاح. ألف و489 مدفعا ذاتي الحركة تجعل مصر في المرتبة الـ 5 عالميا. ألفين و189 مدفعا مقطورا يجعل مصر في المرتبة الـ 7 عالميا. ألف و575 راجمة صواريخ تجعل مصر في المرتبة الـ 6 عالميا. 245 وحدة بحرية تجعل الأسطول المصري في المرتبة الـ 12 عالميا.

الجيش الجزائري

يصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الثانية أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو 10 مليارات دولار.

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ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الجزائري بـ 465 ألف جندي، بينهم 130 ألف قوات عاملة، و135 ألف قوات احتياطية، و200 ألف قوات شبه عسكرية.

ويمتلك الجيش الجزائري عتادا عسكريا ضخما يضم:

547 طائرة حربية تجعل القوات الجوية الجزائرية في المرتبة رقم 20 عالميا. ألف و700 دبابة تجعل قوة الدبابات ة في المرتبة الـ 17 عالميا. 35 ألفا و990 مركبة عسكرية تجعل الجزائر في المرتبة الـ 28 عالميا في هذا السلاح. 224 مدفعا ذاتي الحركة تجعل الجزائري في المرتبة الـ 26 عالميا. 483 مدفعا مقطورا تجعل الجزائر في المرتبة الـ 23 عالميا. 20 راجمة صواريخ تجعل الجزائر في المرتبة الـ 20 عالميا. 201 وحدة بحرية تجعل الأسطول الجزائري في المرتبة الـ 14 عالميا.

جيش جنوب أفريقيا

يصنف جيش جنوب أفريقيا في المرتبة رقم 33 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الـ 3 أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو 2.8 مليار دولار.

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ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الجنوب أفريقي بـ 232 ألف جندي، بينهم نحو 40 ألف قوات عاملة، ونحو 12 ألف قوات احتياطية و180 ألف قوات شبه عسكرية.

ويمتلك الجيش الجنوب أفريقي عتادا عسكريا يضم:

226 طائرة حربية تجعل القوات الجوية في المرتبة رقم 41 عالميا. 195 دبابة تجعل قوة الدبابات الجنوب أفريقية في المرتبة رقم 63 عالميا. 34 ألفا و540 مركبة عسكرية تجعل جنوب أفريقيا في المرتبة الـ 29 عالميا في هذا السلاح. 49 مدفعا ذاتي الحركة تجعل جنوب أفريقيا في المرتبة رقم 51 عالميا. 82 مدفعا مقطورا تجعل جنوب أفريقيا في المرتبة الـ 68 عالميا. 101 راجمة صواريخ تجعل جنوب أفريقيا في المرتبة الـ 37 عالميا. 47 وحدة بحرية تجعل الأسطول الجنوب أفريقي في المرتبة رقم 47 عالميا.

الجيش النيجيري

يصنف الجيش النيجيري في المرتبة رقم 36 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الـ 4 أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو 3.5 مليار دولار.

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ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش النيجيري بـ 215 ألف جندي، بينهم 135 ألف قوات عاملة، و80 قوات شبه عسكرية، ولا توجد قوات احتياطية.

ويمتلك الجيش النيجيري عتادا عسكريا يضم:

144 طائرة حربية تجعل القوات الجوية النيجيرية في المرتبة الـ 56 عالميا. 177 دبابة تجعل قوة الدبابات النيجيرية في المرتبة الـ 67 عالميا. 15 ألفا و748 مركبة عسكرية تجعل نيجيريا في المرتبة الـ 49 عالميا في هذا السلاح. 30 مدفعا ذاتي الحركة تجعل نيجيريا في المرتبة الـ 58 عالميا. 339 مدفعا مقطورا تجعل نيجيريا في المرتبة الـ 32 عالميا. 37 راجمة صواريخ تجعل نيجريا في المرتبة الـ 56 عالميا. 136 وحدة بحرية تجعل الأسطول النيجيري في المرتبة الـ 23 عالميا.

الجيش الإثيوبي

يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الـ 5 أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 538 مليون دولار.

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ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الإثيوبي بـ 150 ألف جندي عامل، ولا تمتلك قوات احتياطية أو قوات شبه عسكرية.

ويمتلك الجيش الإثيوبي عتادا عسكريا يضم:

89 طائرة حربية تجعل القوات الجوية في المرتبة الـ 71 عالميا. 468 دبابة تجعل قوة الدبابات في المرتبة الـ 34 عالميا. 6 آلاف و240 مركبة عسكرية تجعلها في المرتبة الـ 80 عالميا. 100 مدفع ذاتي الحركة تجعلها في المرتبة الـ 35 عالميا. 319 مدفعا مقطورا تجعل إثيوبيا في المرتبة الـ 319 عالميا. 183 راجمة صواريخ تجعلها في المرتبة الـ 27 عالميا. لا تمتلك إثيوبيا أي وحدات بحرية.

أنغولا

يصنف الجيش الأنغولي في المرتبة رقم 55 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة السادسة أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو مليار دولار.

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ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الأنغولي بـ 117 ألف جندي، بينهم 107 آلاف جندي عامل و 10 آلاف فرد قوات شبه عسكرية، ولا توجد قوات احتياطية.

ويمتلك الجيش الأنغولي عتادا عسكريا يضم:

302 طائرة حربية تجعل القوات الجوية الأنغولية في المرتبة الـ 32 عالميا. 156 دبابة تجعل قوة الدبابات الأنغولية في المرتبة الـ 70 عالميا. 5 آلاف و500 مركبة عسكرية تجعلها في المرتبة الـ 83 عالميا. 28 مدفعا ذاتي الحركة تجعلها في المرتبة الـ 59 عالميا. 625 مدفعا مقطورا تجعل في المرتبة الـ 21 عالميا. 165 راجمة صواريخ تجعلها في المرتبة الـ 29 عالميا. 40 وحدة بحرية تجعل الأسطول الأنغولي في المرتبة الـ 52 عالميا.

الجيش المغربي

يصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الـ 7 أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو مليار دولار.

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ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش المغربي بـ 375 ألف جندي، بينهم 200 ألف قوات عاملة و150 ألف قوات احتياطية و25 ألف قوات شبه عسكرية.

ويمتلك الجيش عتاداعسكريا يضم:

250 طائرة حربية تجعل القوات الجوية المغربية في المرتبة الـ 36 عالميا. ألف و761 دبابة تجعل قوة الدبابات المغربية في المرتبة الـ 15 عالميا. 31 ألفا و972 مركبة عسكرية تجعل المغرب في المرتبة الـ 33 عالميا في هذا السلاح. 453 مدفعا ذاتي الحركة تجعله في المرتبة الـ 18 عالميا. 211 مدفعا مقطورا تجعل المغرب في المرتبة الـ 47 عالميا. 48 راجمة صواريخ تجعل المغرب في المرتبة الـ 52 عالميا. 121 وحدة بحرية تجعل الأسطول المغربي في المرتبة الـ 25 عالميا.

وتشير الإحصائيات السابقة إلى أن أضخم 7 جيوش أفريقية تمتلك أكثر من ألفين و600 طائرة حربية، و9 آلاف و121 دبابة، إضافة إلى نحو 7 آلاف مدفع تضم مدافع ذاتية الحركة ومدافع مقطورة.