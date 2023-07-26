إعلان حالة التأهب الجوي بمقاطعتي سومي خاركوف في أوكرانيا

أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في مقاطعتي سومي خاركوف وجزء من مقاطعة زابورجيه الخاضعة لسيطرة كييف.

ووفقًا لبيانات خرائط الوزارة، تم الإعلان عن إنذارات الطوارئ في هذه المناطق، في الفترة من الساعة 23:11 حتى 23:35.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية

ووفقًا لما ذكرته مجلة “ميرور أوف ذا ويك” الأوكرانية، تعمل منظومة الدفاع الجوي في منطقة خاركوف.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.