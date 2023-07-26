البيت الأبيض يعلق على تغيير وزير الخارجية الصيني

وقالت المتحدثة في إفادة صحفية: “نحن على دراية بتلك القرارات بلا شك. التغييرات هي مسألة داخلية صينية، وبالتالي فإننا سنترك لهم التعبير عن آرائهم والتعليق حول هذا الأمر”.

وكان البرلمان الصيني قد أعلن سابقًا، عن إعفاء تشين غانغ من منصب وزير الخارجية وتعيين وانغ يي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، خلفًا له.