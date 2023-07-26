البيت الأبيض يعلق على تغيير وزير الخارجية الصيني

قالت كارين جان – بيير، المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر استبدال وزير الخارجية الصيني قضية داخلية صينية ومصممة على تعميق الحوار بين البلدين.
وقالت المتحدثة في إفادة صحفية: “نحن على دراية بتلك القرارات بلا شك. التغييرات هي مسألة داخلية صينية، وبالتالي فإننا سنترك لهم التعبير عن آرائهم والتعليق حول هذا الأمر”.
الصين تعلن إقالة وزير الخارجية تشين غانغ وتعين وانغ يي بديلا عنه
أمس, 12:13 GMT
وأضافت: “تلتزم الولايات المتحدة بتعميق قنوات الاتصال مع الصين لتجنب سوء الفهم والتقديرات الخاطئة”.
وكان البرلمان الصيني قد أعلن سابقًا، عن إعفاء تشين غانغ من منصب وزير الخارجية وتعيين وانغ يي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، خلفًا له.
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