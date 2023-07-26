طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها

وحسبما أفادت الناقلة الجوية التركية، فإن طاقم رحلة TK619 شك بوجود مشكلة عندما لم يغادر أحد الركاب الحمام بعد وقت قصير من الإقلاع.

وبعد كسر باب الحمام، حاول طاقم الطائرة تقديم الإسعافات الأولية للراكب، لكنها لم تجدِ نفعًا وهبطت الطائرة اضطراريًا في العاصمة الجزائر، بينما استأنفت الطائرة رحلتها لاحقًا.