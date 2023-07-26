طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، يوم أمس الثلاثاء، اضطراريًا في الجزائر بعدما انتحر أحد الركاب على متنها أثناء رحلتها من إسطنبول إلى مراكش.
وحسبما أفادت الناقلة الجوية التركية، فإن طاقم رحلة TK619 شك بوجود مشكلة عندما لم يغادر أحد الركاب الحمام بعد وقت قصير من الإقلاع.
هبوط اضطراري لطائرة في نيويورك بعد سلوك مشبوه لأحد الركاب
10 أكتوبر 2021, 02:44 GMT
وبعد كسر باب الحمام، حاول طاقم الطائرة تقديم الإسعافات الأولية للراكب، لكنها لم تجدِ نفعًا وهبطت الطائرة اضطراريًا في العاصمة الجزائر، بينما استأنفت الطائرة رحلتها لاحقًا.
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