القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 58 مرة في اليوم الماضي

أفادت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية التابعة لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية شنت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 58 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أطلقت 222 طلقة من مختلف الذخائر.

وقالت الممثلية في قناتها على موقع “تلغرام”: “خلال الـ 24 الساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 58 حالة إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي

وأوضحت أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموع 222 طلقة من مختلف الذخائر.

وتعرضت مناطق في ثمانية مدن من المنطقة لهذه الهجمات، وهي: غورلوفكا، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكييفكا، وألكسندروفكا، وبيتروفسكويه، وكراسنا بوليانا.

يشار إلى أنه تم تسجيل 52 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية في اليوم السابق.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.