مندوبو الاتحاد الأوروبي يحاولون الاتفاق على عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

يحاول المندوبون الدائمون للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلال جلستهم، الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا.

بروكسل – سبوتنيك . وجاء في جدول أعمال الجلسة: “القرار والأمر التنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي إزاء القيود المتعلقة بالوضع في بيلاروسيا وتورط بيلاروسيا في العدوان الروسي”.

بوتين: روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات

وكانت مصادر أوروبية قد أفادت في وقت سابق، بأن حزمة عقوبات جديدة ضد مينسك قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.

وستبدأ الجلسة في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو).

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات، وتطوير التجارة المتبادلة، التي تسمح لهما بالحفاظ على الإنتاج وإعادة توجيهه.