أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية “زاباد” (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن دبابات ومدافع المجموعة دمرت في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول في اتجاه كوبيانسك، أكثر من وحدة للقوات الأوكرانية وعربة “هامر” مصفحة.

وقال زيبينسكي لـ”سبوتنيك”: “في الحزام الدفاعي لفرقة الدبابات الأولى، تم توجيه ضربة بالنيران من دبابات T-72B3 وT-80 ومدافع D-30 ومدافع “Hyacinth-B” على مواقع وحدات اللواء الميكانيكي 32 في منطقة ستيلماهوفكا. إجمالي خسائر العدو بلغت ما يصل وحدة عسكرية، وعربة “هامر” مصفحة”.

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وفي إطار المواجهة المضادة للمدفعية، دمرت المدفعية التابعة للتجمع في منطقة بيشانوي الراجمة الفرنسية “سيزار” للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي منطقة كيسلوفكي تم تدمير فرقة الهاون، وقرب كراخمالنا تم تدمير نقطة التزود بالذخائر.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).