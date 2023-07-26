الدفاع البولندية: قدمنا دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة 3 مليار يورو

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الأربعاء، أنها قدمت دعما عسكريا لأوكرانيا بلغ 3 مليار يورو.

وأشار تقرير نُشر على موقع “ديفينس 24″، إلى إجابة الدفاع البولندية عن حجم الدعم المقدم لأوكرانيا، وقالت فيه الوزارة: “بلغت قيمة المساعدات العسكرية البولندية لأوكرانيا 3 مليار يورو”.

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وفي شهر أبريل/ نيسان من عام 2022، قدمت وارسو معدات بقيمة 1.5 مليار يورو لكييف، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة الدعم لتصل إلى مليار يورو، حيث تم توفير 500 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.