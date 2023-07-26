"روساتوم" تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في تنزانيا

قال السفير الروسي في تنزانيا، أندريه أفيتيسيان، اليوم الأربعاء، إن إحدى الشركات التابعة لشركة “روساتوم” النووية الروسية تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في تنزانيا، وستنتقل في السنوات المقبلة إلى مستوى صناعي جاد لاستخراج ومعالجة اليورانيوم.

وقال أفيتيسيان لوكالة “ سبوتنيك “: “تدير الشركة التابعة لروساتوم، مانترا، مشروعًا لاستخراج اليورانيوم في تنزانيا. وعلى ما أعلم، يتم الآن الانتهاء من بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم، وفي الشهور المقبلة، أعتقد أننا سنسمع عن بدء تشغيل هذا المشروع النموذجي الصغير”.

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وأضاف: “في السنوات المقبلة، إذا تطورت بنجاح، ستنتقل الشركة إلى مستوى صناعي جاد لاستخراج ومعالجة اليورانيوم”.