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طفل من أصول عربية يبكي بحرقة بسبب ميسي… فيديو

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
رصدت عدسات الكاميرات مشهدا مؤثرا في مدرجات ستاد “درايف بينك استاديوم” التي شهدت توافد العديد من نجوم العالم لحضور المباراة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبكى أحد الأطفال متأثرا بعد مشاهدته النجم الأرجنتيني ووقوفه أمامه خلال افتتاح مباراة إنترميامي وأتلانتا يونايتد، حيث حاول ميسي التخفيف عن الطفل في مشهد لقي تفاعلا واسعا من قبل محبي نجم الكرة العالمي.

وبحسب المشاهد، فإن الطفل هو ابن خالد محمد خالد، المعروف بـ”دي جي خالد”، وهو منتج أغاني أمريكي من أصل فلسطيني، الذي قدم مع عائلته لحضور المباراة.

وانتشر مقطع آخر يوثق لحظة خروج اللاعبين إلى أرضية الملعب، عبر ممر المدرج، حيث التقط ميسي صورة مع الطفل واحتضن والده ثم توجه مع الطفل إلى أرض الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير.
وسجّل ميسي هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد بنتيجة 4-0، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين في أمريكا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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