طفل من أصول عربية يبكي بحرقة بسبب ميسي… فيديو

رصدت عدسات الكاميرات مشهدا مؤثرا في مدرجات ستاد “درايف بينك استاديوم” التي شهدت توافد العديد من نجوم العالم لحضور المباراة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبكى أحد الأطفال متأثرا بعد مشاهدته النجم الأرجنتيني ووقوفه أمامه خلال افتتاح مباراة إنترميامي وأتلانتا يونايتد، حيث حاول ميسي التخفيف عن الطفل في مشهد لقي تفاعلا واسعا من قبل محبي نجم الكرة العالمي.

وبحسب المشاهد، فإن الطفل هو ابن خالد محمد خالد، المعروف بـ”دي جي خالد”، وهو منتج أغاني أمريكي من أصل فلسطيني، الذي قدم مع عائلته لحضور المباراة.

Messi consoling DJ Khaled’s son who was crying 🥺❤️ pic.twitter.com/UZyhyIAmKS — ESPN FC (@ESPNFC) July 25, 2023

وانتشر مقطع آخر يوثق لحظة خروج اللاعبين إلى أرضية الملعب، عبر ممر المدرج، حيث التقط ميسي صورة مع الطفل واحتضن والده ثم توجه مع الطفل إلى أرض الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير.

DJ Khaled all excited to meet Leo Messi and watch his son as a mascot pic.twitter.com/hpFvkxWfLg — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 26, 2023