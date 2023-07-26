الرئاسة في النيجر: الجيش جاهز لمهاجمة الحرس الرئاسي إن لم يتراجع عن احتجاز الرئيس بازوم

أكدت الرئاسة في النيجر، اليوم الأربعاء، أن “الجيش لم يدعم الحرس الرئاسي في احتجاز رئيس البلاد محمد بازوم”.

وقالت الرئاسة في النيجر، في بيان لها، إن “الجيش جاهز لمهاجمة الحرس الرئاسي إن لم يتراجع عن احتجاز الرئيس بازوم”، مشيرة إلى أن “الحرس الرئاسي بدأ عبثًا هذا الصباح حركة مناهضة للجمهورية”.

وأكد البيان أن “الرئيس محمد بازوم وعائلته بخير بعد محاصرته من عناصر الحرس الرئاسي”.

Le Président de la République et sa famille se portent bien.

L’ Armée et la Garde Nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la GP impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. — Présidence du Niger (@PresidenceNiger) July 26, 2023

وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة في النيجر، في وقت سابق اليوم، بأن عناصر من الحرس الرئاسي حاصروا مكتب الرئيس محمد بازوم، ومقر إقامته، ومنعوا الوصول إليه، لسبب غير محدد حتى الآن.

وبينما تساءلت تقارير عما إذا كانت هناك محاولة انقلاب، ذكرت وكالة “فرانس برس” أن حركة المرور طبيعية في محيط المقر الرئاسي، كما لم تسمع أصوات إطلاق نار، ولم تظهر أي آليات عسكرية.

وقال أحد أقارب الرئيس، في اتصال مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن الرئيس بازوم وزوجته “بخير وبصحة جيدة” وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري “ليس انقلابا”، لكنه توتر بسبب “مشكلة مع الحرس الرئاسي”، دون مزيد من التفاصيل.

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وفي السياق ذاته، نقلت مجلة “جون أفريك” عن مصدر عسكري إقليمي، قوله إن المتمردين الذي يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة للمجلة، إن بازوم “سليم ومعافى” و”يتفاوض” مع الجنود المعنيين.

وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في شباط / فبراير 2010.

وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.

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وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.