أردوغان يجتمع بمحمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، ومع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية” في العاصمة التركية أنقرة.
وذكرت التقارير أن الرئيس عباس، أطلع نظيره التركي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
الرئيس #أردوغان يلتقي نظيره الفلسطيني #محمود_عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس #اسماعيل_هنية بالعاصمة أنقرةhttps://t.co/5FeowbgWVF pic.twitter.com/Hy89nRchbH
— Anadolu العربية (@aa_arabic) July 26, 2023
وخلال الاجتماع، تم بحث العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على المستويات كافة، كما تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات بين البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجرى في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا إلى إنجاز الوحدة الوطنية.
فيما شدد الرئيس التركي على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
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