أردوغان يجتمع بمحمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، ومع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية” في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت التقارير أن الرئيس عباس، أطلع نظيره التركي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع، تم بحث العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على المستويات كافة، كما تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجرى في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا إلى إنجاز الوحدة الوطنية.