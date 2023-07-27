مدير الدفاع المدني يكشف لـ"سبوتنيك" سبب حرائق اللاذقية

تستمر جهود الدفاع المدني السوري بمساعدة روسية بإطفاء الحرائق المشتعلة في ريف اللاذقية، والتي أجهزت على قسم كبير من الغابات.

وخلال حديثه لـ”سبوتنيك”، قال مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية، العميد الركن جلال داؤود: “الذي حدث أن النيران اشتعلت في منطقة ربيعة ومشقيتا في الجبال الشمالية الغربية لمحافظة اللاذقية، وامتدت من ربيعة حتى السرسكية، وهذه المناطق معروفة بتضاريسها الصعبة والجبلية الوعرة والانحدارات الحادة”.

وعن أسباب اندلاع هذه الحرائق أضاف داؤود المتواجد في منطقة الحرائق: “الاحتمالات تشير إلى أن هذه الحرائق مفتعلة من قبل المسلحين والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في المنطقة، التي أطلقت عن طريق الطائرات المسيرة قنابل حارقة في المناطق القريبة من توزع قوات الجيش العربي السوري”.

مشاهد لطائرات روسية تخمد حرائق محافظة اللاذقية… فيديو وصور

منظومة الإطفاء مع الدفاع المدني وعناصر الجيش العربي السوري وكافة مؤسسات الدولة المعنية وبمساعدة القوات الصديقة الروسية بالحوامات استطاعت بالأمس إخماد 80% من الحرائق ولكن بقيت بضع بؤر مشتعلة.