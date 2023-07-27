مدير الدفاع المدني يكشف لـ"سبوتنيك" سبب حرائق اللاذقية

تستمر جهود الدفاع المدني السوري بمساعدة روسية بإطفاء الحرائق المشتعلة في ريف اللاذقية، والتي أجهزت على قسم كبير من الغابات.
وخلال حديثه لـ”سبوتنيك”، قال مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية، العميد الركن جلال داؤود: “الذي حدث أن النيران اشتعلت في منطقة ربيعة ومشقيتا في الجبال الشمالية الغربية لمحافظة اللاذقية، وامتدت من ربيعة حتى السرسكية، وهذه المناطق معروفة بتضاريسها الصعبة والجبلية الوعرة والانحدارات الحادة”.
وعن أسباب اندلاع هذه الحرائق أضاف داؤود المتواجد في منطقة الحرائق: “الاحتمالات تشير إلى أن هذه الحرائق مفتعلة من قبل المسلحين والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في المنطقة، التي أطلقت عن طريق الطائرات المسيرة قنابل حارقة في المناطق القريبة من توزع قوات الجيش العربي السوري”.
مشاهد لطائرات روسية تخمد حرائق محافظة اللاذقية… فيديو وصور
أمس, 17:03 GMT
منظومة الإطفاء مع الدفاع المدني وعناصر الجيش العربي السوري وكافة مؤسسات الدولة المعنية وبمساعدة القوات الصديقة الروسية بالحوامات استطاعت بالأمس إخماد 80% من الحرائق ولكن بقيت بضع بؤر مشتعلة.
وأكد العميد أنه “وبسبب الرياح اليوم في تلك المناطق انتشر الحريق من جديد في بعض المناطق، لذلك نحاول عزل هذه البؤر كي لا تمتد، وذلك عن طريق البلدوزرات والآلات اليدوية وبمساعدة الحوامات والطائرات الروسية”.
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